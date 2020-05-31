Son Dakika | Seyahat yasağı kalktı! İlk bu ilimizde, şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı!

Gelen son dakika haberine göre, Samsun Valiliği tarafından korona virüsü tedbirler kapsamında uygulanan şehre giriş çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı duyuruldu. Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun sonlandırılmasına, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, ilimizde şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'ten sonra sonlandırılmasına, karar verilmiştir denilirken, diğer birçok konu da bu duyuru ile netlik kazanmış oldu.

İşte, o duyuruya ilişkin detaylar...