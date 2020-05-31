Son dakika: Seyahat yasağı sona eriyor HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, telefondan SMS ile HES kodu nasıl gelir?

Aralarında Ankara, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu büyükşehirlerde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası sokağa çıkma yasağı sona erdi. Son dakika bilgisine göre HES kodu olmayan kişiler, şehirler arası seyahat edemeyecek. Eğer tren, otobüs veya uçakla yolculuk yapacaksanız SMS ile size gelen HES kodunu seyahat firması ile de paylaşacaksınız. HES kodu nedir? HES kodu sizin corona virüs riski taşıyıp taşımadığınızı hesaplayan bir sistem. HES kodu nasıl alınır? HES kodu almak da oldukça basit, akıllı telefonunuzdan ister AppStore isterseniz de Google Play'dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. SMS olarak da HES koduna ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA - SEYAHAT YASAĞI BİTTİ! SEYAHAT İÇİN ZORUNLU OLAN HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

Normaleşme planı doğrultusunda telefonlarınıza indirdiğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasındaki HES kodu ile seyahat yapabileceksiniz. Şehirler arası seyahatlerde herhangi bir izin belgesine gerek yok, HES kodu yeterli olacak. Bu arada 18 yaşından küçükler de aileleriyle birlikte şehır dışına çıkabilecek, tatile gidebilecek. Telefonunuza indireceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasına girdikten sonra HES kodu alma seçeneğine tıklayarak kodu alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMAK İÇİN İLERLEYİNİZ...