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: Seyahat yasağı sona eriyor nasıl alınır? , telefondan SMS ile HES kodu nasıl gelir?

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda 15 büyükşehirde seyahat yasağı uygulaması uygulanıyordu. Yarın itibariyle şehirler arası seyahat yasağı bitiyor; olmayan vatandaşlar seyahatler edemeyecek. Bu bilgi doğrultusunda ', ne işe yarar, ?' soruları günün en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden çıkarken, ister otobüsle ister trenle ister uçakla veya hususi arabanızla seyahat ederken Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu almanız gerekiyor. Telefonunuza gelecek SMS ile birlikte seyahat edebileceksiniz. HES kodu SMS ile nasıl gelir? İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika: Seyahat yasağı sona eriyor HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, telefondan SMS ile HES kodu nasıl gelir?

Aralarında Ankara, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu büyükşehirlerde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası sokağa çıkma yasağı sona erdi. bilgisine göre olmayan kişiler, şehirler arası seyahat edemeyecek. Eğer tren, otobüs veya uçakla yolculuk yapacaksanız SMS ile size gelen HES kodunu seyahat firması ile de paylaşacaksınız. ? HES kodu sizin corona virüs riski taşıyıp taşımadığınızı hesaplayan bir sistem. ? HES kodu almak da oldukça basit, akıllı telefonunuzdan ister AppStore isterseniz de Google Play'dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. SMS olarak da HES koduna ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA - SEYAHAT YASAĞI BİTTİ! SEYAHAT İÇİN ZORUNLU OLAN HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

Normaleşme planı doğrultusunda telefonlarınıza indirdiğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasındaki HES kodu ile seyahat yapabileceksiniz. Şehirler arası seyahatlerde herhangi bir izin belgesine gerek yok, HES kodu yeterli olacak. Bu arada 18 yaşından küçükler de aileleriyle birlikte şehır dışına çıkabilecek, tatile gidebilecek. Telefonunuza indireceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasına girdikten sonra HES kodu alma seçeneğine tıklayarak kodu alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMAK İÇİN İLERLEYİNİZ...

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Son dakika: Seyahat yasağı sona eriyor HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, telefondan SMS ile HES kodu nasıl gelir?
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