Survivor’da Berkan ile Yunus tartışması: Survivor Yunus ile Berkan arasında gerginlik devam ediyor

Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Survivor TV8 ekranlarında devam ediyor. Son olarak, Survivor yeni bölümde dikkat çeken Berkan ile Yunus tartışması merak konusu oldu. Berkan ile Yunus'un neden kavga ettiği araştırılıyor. Haberimizde, Survivor son bölümde yaşananlar Berkan ve Yunus kimdir sorusunun yanıtı ve yarışmacılar hakkında detaylar yer alıyor.

SURVİVOR BERKAN İLE YUNSU EMRE KAVGASI

Survivor yeni sezonun 91. bölümünde ödül oyununu ünlüler takımı kazanarak önemli bir nefes aldılar. Gönüllüler takımından Survivor Berkan ile ünlüler takımından SurvivorYunus Emre arasındaki tartışma seremonide de devam etti.

Berkan, Yunus Emre ile ilgili, "Beyaz bir kağıt getirseler, Survivor'a geldiğimiz zamandan beri istatistiğimizle alakalı... Bu şekilde konuşmazdı" demesiyle birlikte kısa süreli bir atışma yaşandı.