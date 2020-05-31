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Tehdit mailleri alan Demir Sabancı savcılığa koştu

Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi olan iş adamı Demir Sabancı, savcılığa başvurdu. Kendisine ısrarlı şekilde anlamsız içerikli mailler atarak rahatsız eden şahsın kimliğinin tespit edilmesini isteyen Sabancı’nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 31.5.2020 11:14 Son Güncelleme: 31.5.2020 11:17 ABONE OL
Tehdit mailleri alan Demir Sabancı savcılığa koştu

9 Ocak 1996'da terör örgütü DHKP-C militanları tarafından Sabancı Kuleleri'ndeki iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Özdemir Sabancı'nın oğlu ünlü iş adamı Demir Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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İş adamı Demir Sabancı, şahsi kullandığı mail adresine önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından mail geldiğini kaydetti. Mail içeriğinde anlamsız cümleler bulunduğunu belirten Sabancı, mailleri dikkate almadığını fakat şahıs tarafından ısrarlı ve istikrarlı şekilde maillerin gelmeye devam ettiğini kaydetti. Mailler nedeniyle huzursuz olduğunu beyan eden Sabancı'nın ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tehdit mailleri alan Demir Sabancı savcılığa koştu
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