Uyuşturucu tacirlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesinde bulunan iki adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve adreslerde silah bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçti.

Alınan arama kararına istinaden bahse konu adreslere düzenlenen operasyonlarda Volkan P. (24), Turan P. (57) ve Serhat G. (37) isimli şahıslar yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 66 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 30 adet kalaşnikof tüfek fişeği 125 adet 9*19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesinde "Neco" lakaplı bir şahıs tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine, aynı mahallede bulunan bir sokak üzerinde görülerek takibe alınan Necati Can P. (20) isimli şahıs İzzet K. (42) isimli şahısla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ALÜMİNYUM FOLYOYA SARILI HALDE BULUNDU

Necati Can P. isimli şahsın yapılan üst aramasında vücuduna alüminyum folyo ile sarılı vaziyette 7 parça halinde 15,44 gram skunk maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.425 TL para ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden İzzet K. isimli şahsın "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüphelilerden Volkan P, Turan P. ve Serhat G. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldı.

Necati Can P. ve İzzet K. isimli şahıslar ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.