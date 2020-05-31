Yeni kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Konut kredisi faiz oranları ne kadar olacak? Yeni destek kredi paketi...

Daha önce e-Devlet üzerinden başvuran milyonlarca kişiye 1000 TL sosyal yardım parası dağıtan hükümet, kamu bankalarıyla anlaşarak %0.49 faizli 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi planını devreye sokmuştu. Şimdi de kredi faiz oranları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yine kamu bankalarında konut kredisi faiz oranlarının oldukça düşmesi bekleniyor. Corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bankaya bile gitmeden Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurularını internet üzerinden yapıp paralarını ATM'den çekti. 5 bin TL ile 10 bin TL arasında 6 ay geri ödemesiz kredi dağıtıldı. Yeni Destek Kredi Paketi içerisinde neler var, hem bireysel hem otomobil hem de konut kredilerinde indirim olacak.

UYGUN KONUT KREDİSİ

Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak.

OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN YENİ KAMPANYA

Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.

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