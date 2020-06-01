Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? 1 Haziran’da bugün yasaklar kalkıyor mu, nereler açılıyor?

Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da neler? 1 Haziran’da bugün yasaklar kalkıyor mu, nereler açılıyor?

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre corona virüsü vaka sayısının her geçen gün düşmesi yüzleri güldürürken, ise heyecanla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından normalleşme süreci ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Haziran’da ve normalleşme takvimine göre açılacak olan yerleri tek tek açıkladı. Bu açıklamaların ardından 1 Haziran’da kalkan yasaklar merak konusu oldu. 1 Haziran’da nereler açılıyor? Şehirlerarası seyahat yasağı kısıtlaması kalktı mı? Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri açılıyor mu? İşte 4 aşamalı normalleşme takvimi

Giriş Tarihi: 1.6.2020 07:41 Son Güncelleme: 1.6.2020 07:41 ABONE OL
Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? 1 Haziran’da bugün yasaklar kalkıyor mu, nereler açılıyor?

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önemli tedbirlerin ardından vaka sayılarında hızlı düşüş devam ediyor. Aynı oranda ölüm ve yoğun bakımda olan hasta sayısı da azalırken, bu gelişmeler yüzleri güldürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından herkesin heyecanla beklediği açıkladı. Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da , açılacak olan yerler işletmeler belli oldu. 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor mu, 1 Haziran'da nereler açılıyor gibi sorular ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Yarın Şehirlerarası seyahat yasağı kısıtlaması kalktı mı? Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri açılıyor mu?

1 HAZİRAN'DA KALKAN YASAKLAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar belli oldu. 1 Haziran'da açılacak olan yerler arasında kafeler ve restoranlar da bulunuyor

NORMALLEŞME TAKVİMİ YAYINLANDI! 1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILIYOR?

Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da açılacak olan yerler büyük merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4 aşamalı normalleşme planı;

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? 1 Haziran’da bugün yasaklar kalkıyor mu, nereler açılıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA