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Ablasını şiddetten korumak isterken dövülerek öldürüldü

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Giriş Tarihi: 1.6.2020 ABONE OL
Ablasını şiddetten korumak isterken dövülerek öldürüldü
Aile içi şiddet bu kez ablasını korumak isteyen üniversite öğrencisini hayattan kopardı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, konuşmak için geçtiğimiz çarşamba günü eniştesinin ailesinin evine gitti. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Ağır yaralanan Demirel, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.
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Ablasını şiddetten korumak isterken dövülerek öldürüldü
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