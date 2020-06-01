Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2020 tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Özel günlerin en önemlisi haline gelen ve her koşulda yanımızda olan babalarımızın gününe kısa süre kaldı. Bu anlam dolu günde çocuklar babaları için en güzel hediyeleri araştırırken tam tarihinde hediyelerini vermek için sabırsızlanıyor. Birbirinden değerli hediyeler alacak olan çocuklar babalarının yüzünü güldürecek. Hediye alınmasa bile babalar bu özel günde hatırlandıkları için sevinecekler. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanılan Babalar Günü 2020 ne zaman? Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü 2020 tarihi özel günleri önemseyen çocuklar tarafından merak edilmeye başlandı. Hem hediye hem güzel mesajlarla babalarının gününü kutlamak isteyen çocuklar babalar günü ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; babalar günü ne zaman?