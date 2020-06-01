Bodrum'a akın başladı! Her yerde 06 ve 34 plaka...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı.

34 VE 06 AĞIRLIKLI PLAKALAR

Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen 34 ve 06 plaka ağırlıklı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı.

Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan bir tatilci rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, "Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım" dedi.

BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞ

İstanbul'dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum'a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş ise "Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız ve yola çıktık" şeklinde konuştu.

OTOBÜSLER DE YOLA ÇIKTI

Yolcu otobüsleriyle Bodrum'a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.