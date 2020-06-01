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Davetliler arabada gelin-damat piste çıkıp oynadı

Giriş Tarihi: 1.6.2020 ABONE OL
Davetliler arabada gelin-damat piste çıkıp oynadı
Kayseri'de, Kübra Emiroğlu Kaygın (28) ve Kemal Kaygın (30) koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin otomobilleriyle katıldığı düğün ile evlendi. Özel bir işletmede sevkiyat müdür yardımcısı olarak çalışan Kemal Kaygın, hayatını bir süredir görüştüğü Kübra Emiroğlu ile birleştirme kararı aldı. Sade nikâh töreniyle evlenen çift, koronavirüs nedeniyle düğünü ise iptal etti. Bunun üzerine çiftin arkadaşları sürpriz bir eğlence hazırladı. Çift için, Talas ilçesindeki şehir manzaralı açık alanda özel sahne hazırlandı. Sahneye çıkan çift, müzik eşliğinde ilk danslarını yaparken, arkadaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlardan inmeden onları izleyip, mutluluklarına ortak oldu.
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Davetliler arabada gelin-damat piste çıkıp oynadı
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