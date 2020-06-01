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Değeri tam 250 bin TL! Ormanlık alanda bulundu

'nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine gelen ve kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu öldürülüp dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3ü tutuklanırken, çalınan altınlar ise şüphelilerin kullandığı kiralık aracın GPS kayıtlarının incelenmesi sonucu Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda poşet içerisinde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 21:35 Son Güncelleme: 1.6.2020 21:36 ABONE OL
Değeri tam 250 bin TL! Ormanlık alanda bulundu

Olay, 22 Mayıs Cuma günü gece saatlerinde Yeniköy Mahallesinde yaşandı. Mukaddes A.'yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "'de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da çalındı. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu. Çalınan altınların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Kadın savcımız evinize gelerek arama yapacak. Evinizdeki tüm altınlar, çalınan altınlarla karşılaştırılacağı için kadın savcımıza teslim edin dedi. Paniğe kapılan Mukaddes A., bir süre sonra eve gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kadını içeri alıp, 250 bin lira değerindeki altın ve bir miktar da parayı teslim etti. Mukaddes A. bir süre sonra da dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.

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Değeri tam 250 bin TL! Ormanlık alanda bulundu
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