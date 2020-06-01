Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 1 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

Deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde sınırlarımız dahilinde ve haricinde bulunan karalar ile denizler üzerinde büyük, orta, küçük şiddetlerde pek çok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Durum böyle olunca vatandaşlarımız ülkemizde ve dünyada meydana gelen depremlerle ilgili detayları öğrenmek adına arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde merak edenler bu başlık altında son depremler ile ilgili tüm bilgileri bulabilirler. İşte 1 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)