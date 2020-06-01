Dünya Çocuk Günü evrenseldir ve çoğu ülkede farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye olan bütün ülkelerde aynı günde kutlanır. Bu günün anlam ve önemine özel vatandaşlar araştırma yapmaya başladılar. Dünya barışı için en önemli unsurlardan biri çocuklarımızdır. Çocukların iyi yetişmesi, sağlıklı ve huzurlu olabilmesi, güvence altında yaşaması dünyanın güzelleşmesi için gereklidir. Bu sebepten ötürü çocukların önemi büyüktür. Türkiye'de bu gün 1 Ekim tarihinde kutlanmakta olup çoğu ülkede ise 1 Haziran'da kutlanır. Buna göre; Dünya Çocuk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Dünya Çocuk Günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir?

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI? DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans'ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

İşte Dünya Çocuk Günü için detaylar...