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'da feci ölüm

'un Alucra ilçesinde iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü (51) yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri giderek otomobil içinde vefat eden kişiyi araç içinden çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 16:14 ABONE OL
Giresun'da feci ölüm

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tepeköy Köyü'ne yol çalışmasına giden Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait K.B. yönetimindeki iş makinesi ilçenin Balcana Yenidoğan mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen Aydın Dadın'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle iş makinesinin altına giren otomobilde araç sürücüsü Aydın Dadın hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri giderek otomobil içinde vefat eden kişiyi araç içinden çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Giresun'da feci ölüm
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