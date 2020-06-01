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'de molotofkokteyli saldırı! Servis minibüsü tamamen yandı

'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 06:57 Son Güncelleme: 2.6.2020 06:58 ABONE OL
İzmir'de molotofkokteyli saldırı! Servis minibüsü tamamen yandı

İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N'ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.

Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de molotofkokteyli saldırı! Servis minibüsü tamamen yandı
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