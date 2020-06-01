1 Haziran normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte vatandaşlar kafeler bugün açık mı, restoran ve kafeler ne zaman açılacak gibi çeşitli soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimi ve sürecine yönelik bilgiler vermiş ve sosyal hayatın kontrollü bir şekilde başlayacağını açıklamıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da konuya yönelik bir genelge yayımladı. Bu genelgeye göre; Kafeler bugün açık mı, açıldı mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi ile kafelerin açılış tarihi!

KAFELER BUGÜN AÇIK MI? KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe, lokanta pastanelerin açılışı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

İşte konuya yönelik bilgiler!