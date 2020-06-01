Kavgaya müdahale eden polis memuru şehit düştü

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan, başına ve boyuna isabet eden kurşunlarla şehit oldu.Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan şehit oldu. Olaylar sırasında 2 kişi de yaşamını yitirdi. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz. Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.