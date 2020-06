On Numara çekilişi saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara 1 Haziran bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (1 Haziran 2020) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri sabah.com.tr'de... Peki, bugünkü çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak ve geçtiğimiz haftaki On Numara çekilişinde kazandıran numaralar hangileri olmuştu? Haberimizde, bugünkü şans oyunu çekilişine ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz.

On Numara 1 Haziran çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te yayınlanacak ve saat 22:00'ye doğru sonuçlar sistemde yerini alacak

İşte bugünkü On Numara çekiliş sonuçları hakkında detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 HAZİRAN

1 Haziran On Numara MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

04 06 09 12 17 18 29 30 32 35 37 39 45 52 58 68 69 70 75 78 79 80