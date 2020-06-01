Polisten kaçan hırsız, otobüsün altında kalıp ölmüştü... Şoför hakkında beraat kararı

Cadde üzerindeki aracı soymaya çalışırken polisler tarafından fark edilen hırsız, panikle kaçarken otobüsün altında kaldı. Otobüs şoförü, taksirle ölüme neden olmadan yargılandı. Olay, 27 Mayıs 2016 günü meydana geldi. 44 yaşındaki Mehmet Büyükergül, iddiaya göre Nispetiye mahallesi Aytar Caddesi üzerindeki bir aracı gözüne kestirdi. Aracın sol ön kağı kısmında bir şeylerle uğraştığı sırada genç adam, polisler tarafından fark edildi. Polislerin kendisini fark ettiği sırada kaçmaya başlayan Büyükergül, Büyükdere caddesi ve Aytar caddesi kesişimde duran motosikletli şahsa doğru koşmaya başladı. Bu kez de motosikletli şahıs polisleri fark edince, Mehmet Büyükergül'ü beklemeden olay yerinden kaçtı. Büyükergül karşı tarafa doğru kaçmak istediği sırada ise seyir halindeki bir otobüs, genç adama çarptı. Hastaneye kaldırılan genç adam, hayatını kaybetti.



OLAY NEDENİYLE EMEKLİ OLDUM



Savcılık tarafından Mehmet Büyükergül'ün ölümüyle ilgili otobüs şoförü Şükrü G. Hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada otobüs şoförü Şükrü G.'nin ifadesine başvuruldu. Şükrü G., otobüsü kullandığı sırada aracın sağ tarafından bir ses geldiğini, inip baktığında Büyükergül'ün yerde yattığını gördüğünü anlattı. Şoför, 'İndiğim sırada yanıma görevli polis memurları geldi. Şahsı kovaladıklarını söyledi. Benim olayda kusurum yoktur. Şahıs kendi hatası nedeniyle otobüse çarptı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ben bu olay nedeniyle emekli oldum, psikolojim bozuldu' ifadeleri kullandı.



POLİS MEMURLARI TANIK OLDU



Büyükergül'ün hırsızlık için kilidini kırmaya çalıştığı aracın şoförüne ulaşıldı. Bir araç kiralama firmasından aracı kiraladığını kaydeden Selçuk E., aracın kelebek camının kırıldığını anlattı. Hırsızı kovalayan polis memurları da davada tanık olarak dinlendi. Polis memurları şahsın hırsızlık yapamaya çalışırken fark edildiğini, dur ikazına rağmen hızla koşmaya başladığını bu nedenle otobüse çarptığını, şoförün de firene bastığını kaydetti.



ŞOFÖR BERAAT ETTİ



Mahkeme yapılan yargılama sonucu, otobüs şoförünün beraatına karar verdi. Verilen kararda, Mehmet Büyükergül'ün ölümüne neden olan kazada tam kusurlu olduğunu, polislerin dur ikazına uymadığı ve kaçmak için kontrolsüzce girdiği yolda seyir halinde olan aracın çarpmasına maruz kaldığı anlatıldı. Karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

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