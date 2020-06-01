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3 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Haziran 2020 kataloğunda bu hafta neler var?

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünler listesinden yararlanmak isteyenler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt aramaya başladı. Her Çarşamba en güzel ürünlerini raflara dizen markette bu hafta deniz ve kamp malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Yaz mevsimi için tatil ürünleri indirimlerinden yararlanmak isteyenler marketteki indirimli ürünler listesine bakmaya başladı. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin ödün vermeyen indirimli ürünler arasında Can Yeleği, Baskılı Deniz Simidi, 67 lt Şişme Havuz, Şnorkel Seti, Çizgili Kadın Elbise yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada da mutfak eksikleriniz için muhteşem indirimler göze çarpıyor. Buna göre; kataloğunda neler var? İşte muhteşem indirim fırsatlarının yer aldığı o katalog

Giriş Tarihi: 2.6.2020 01:03 ABONE OL
ŞOK 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftaya ilişkin 3 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Her hafta uygun fiyatlı indirimli ürünleri satışa çıkaran mağazada bu hafta kamp ve deniz ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle yaz için tatil planı yapan vatandaşlar '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte tatil planı yapan vatandaşlar kamp ve deniz ürünlerinden yararlanmak istiyor. Buna göre; 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR! 3 HAZİRAN 2020

ŞOK indirimli ürünler listesi satışa çıkıyor. Haftanın indirimli ürünler fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar 3 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, ŞOK 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

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ŞOK 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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