Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi? 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Son dakika gelişmeleri… Ülkemizde coronavirüs mücadelesi sürecinde uygulanan Cumartesi Pazar kısıtlamasının 6-7 Haziran tarihlerinde de devam edip etmeyeceği vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Konuyla ilgili olarak "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" soruları hafta başından itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Salgının ülkemizde görülmesinin ilk gününden itibaren uygulanmakta olan bu kısıtlamaların 1 Haziran tarihi itibarıyla birer birer kontrollü adımlarla kaldırılmasına karar verilirken öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Cumartesi Pazar yasaklarının bir süre daha devam edeceğine ilişkin ifadeler kullanmıştı. Peki; 6-7 Haziran Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, açıklama geldi mi? İşte konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan ve toplamda 48 saat süren kısıtlamanın sona ermesiyle beraber haftanın ilk gününde normalleşme adımları da atılmaya başlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hizmet veremeyen birçok kurumun 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ile beraber açılması beklenirken öte yandan haftasonları uygulanan kısıtlamaların devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte detaylar…