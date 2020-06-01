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Son Dakika Haberler | ’den ve birçok il için uyarısı! Yağışlar etkisini artırıyor

’den gelen son dakika haberine göre başta olmak üzere yurdun birçok noktası haftayı yağışlı geçirecek. Öğle saatlerinde etkisini artırması beklenen yağış, bu akşam hafifleyecek ancak yarın ve Çarşamba günü, ’nin birçok şehrinde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, illerimize göre saatlik yer almaktadır. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bugün ve bu haftaya ait hava durumu raporları…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:57 Son Güncelleme: 1.6.2020 13:06 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı! Yağışlar etkisini artırıyor

Başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun birçok kesimi için son dakika uyarısı geldi. Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı, öğlen ve öğleden sonra etkisini artırarak devam edecek. Dışarıda plan yapan vatandaşlar, bugün ve yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Haberimizde, 1 Haziran tarihli hava durumu tahminleri yer alıyor.

HAVA DURUMU RAPORLARI – 1 HAZİRAN PAZARTESİ

İşte, illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahmin raporları…

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Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı! Yağışlar etkisini artırıyor
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