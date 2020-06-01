Son Dakika Haberler | Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için hava durumu uyarısı! Yağışlar etkisini artırıyor

Başta Marmara bölgesi olmak üzere yurdun birçok kesimi için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı, öğlen ve öğleden sonra etkisini artırarak devam edecek. Dışarıda plan yapan vatandaşlar, bugün ve yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Haberimizde, 1 Haziran tarihli hava durumu tahminleri yer alıyor.

HAVA DURUMU RAPORLARI – 1 HAZİRAN PAZARTESİ

İşte, illerimize göre saatlik ve günlük hava durumu tahmin raporları…