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Son dakika: altı sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün?

Corona virüsü salgınının etkisini yavaş yavaş azaltması neticesinde başlayan normalleşme süreci doğrultusunda genelinde tüm şehirlerde seyahat yasağı ve 15 ilde bu gece itibariyle kaldırılıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, altı sokağa çıkma yasağı olarak değiştirildi. Bu kararın ardından birçok genç, 18 yaş altı ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün olacak, bugün sokağa çıkma izni var mı? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kritik kararlar arasında 18 yaş altı kişilerin haftada iki gün dışarı izni de yer alıyor. Aynı şekilde, 18 yaş altı kişiler aileleriyle birlikte şehir dışına çıkabilecek, tatil yapabilecek, oteller evden sayılacak. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 1.6.2020 07:34 Son Güncelleme: 1.6.2020 07:34 ABONE OL
Son dakika: 18 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün?

birçok genç tarafından araştırılıyor.Corona virüsü normalleşme sürecinin en kritik günü, bu gece 24:00 itibariyle başlıyor... Şehirler arası seyahat yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması gibi birçok kısıtlama 1 Haziran itibariyle kalkıyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni olduğu saatler içerisindeyiz. 18 yaşından küçük kişiler için de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birlikte 18 yaş altı gençlerin de sokağa çıkma izninin olduğu günler belirtildi. Peki, genelgeye göre 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? Yayımlanan genelgedeki detaylara bakıldığında, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 18 yaş altı kişiler dışarı çıkabilecekleri anlaşılıyor. Son dakika haberine göre, sokağa çıkma izninin yanında, 18 yaşın altındaki kişiler, tatillere aileleriyle birlikte gidebilecek.

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Son dakika: 18 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün?
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