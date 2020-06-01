Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de illere giriş çıkış serbest mi?

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Corona virüs sebebiyle ülkemizde alınan geniş çaplı önlemler, normalleşme takvimi doğrultusunda esnetilmeye başlandı. Pek çok yasak uygulamasının, 1 Haziran tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildi. Bu uygulamalardan bir tanesi de şehirler arası seyahat yasağı. Başkan Erdoğan 15 ilde uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyururken normalleşme planı doğrultusunda iş başı yapacak işletmeleri de bir bir açıkladı. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının masada olduğu kritik Kabine Toplantısı'nın ardından şehirler arası seyahat yasağı ve diğer konulara ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Kameralar karşısında ulusa seslenen Başkan Erdoğan, iller arası giriş çıkış yasağı uygulamasının sonlandırılacağını bildirerek net bir tarih verdi! Peki, seyahat yasağı kalktı mı?

İşte, tüm merak edilenler...