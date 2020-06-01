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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar! Yüzlerce vatandaş sosyal mesafeyi unutup intiharı böyle izledi

'da yüzlerce vatandaş, çekçeki alındığı için intihara çıkan kişiyi izlerken sosyal mesafeyi unuttu. Kimi telefonuna sarılırken, kimi ise diğer binaların çatısından izledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.6.2020 18:53 Son Güncelleme: 1.6.2020 18:57 ABONE OL
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar! Yüzlerce vatandaş sosyal mesafeyi unutup intiharı böyle izledi

Bursa'da zabıta ekipleri tarafından çekçek aracı alındığını iddia eden Yasin B.(26) ilk önce Osmangazi Metro İstasyonu raylarına yatarak intihara kalkıştı. Metro görevlilerinin dikkati sayesinde raylardan alınarak uzaklaştırılan Yasin B. daha sonra Çarşamba Mahallesi Darmstad Caddesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katına çıktı. Çatı ucuna gelerek aşağı atlayacağını söyleyen genci gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri şişme yatak açarak önlem aldı.



BİR BEĞENİ İÇİN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
Yasin B.'nin çatıya çıktığını gören yüzlerce Bursalı cadde üzerinde toplandı. Sosyal mesafeyi unutup dip dibe duran vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Yasin B.'nin kendisini boşluğa atmak istediği anda vatandaşlar 'atlama' diye bağırarak engel olmaya çalıştı. Telefonuna sarılan vatandaşların yanı sıra, diğer binaların çatısına çıkarak izleyenler de pes dedirtti.


200 LİRAYI ALINCA İKNA OLDU
Yüzlerce vatandaşın toplanmasına sebep olan ve 'çek çek arabam gelmeden inmem' diyen Yasin Y., çatıdan aşağıya sarkmaya çalışınca polis ekipleri kendileri arasında para topladı. Aşağıya inip 200 lira ile kendisine yeni bir araba almasını söyleyen polis ekiplerinin isteğini kırmayan Yasin B., atlamaktan vazgeçti. Yasin B. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar! Yüzlerce vatandaş sosyal mesafeyi unutup intiharı böyle izledi
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