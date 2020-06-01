Tarihi projenin gurur belgeseli

Cumhuriyetin 95'inci yılında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nın fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı süreçleri kadarki süreci belgesel oldu. 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi İstanbul Havalimanı'nın tüm süreçlerinin anlatıldığı 56 dakikalık "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" isimli belgesel kamuoyu ile paylaşıldı. Belgeselde Türkiye'nin havacılık sektöründeki iddiasını ortaya koyan projenin yapımındaki detaylar, en ince ayrıntısına kadar aktarıldı. Havalimanın inşaatını yapan ve 25 yıllık işletmesini yapacak olan İGA'nın Youtube hesabında ve televizyon kanallarında yayınlanan filmde 100'ün üzerinde kişi görev yaptı.İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Normalleşme süreciyle birlikte uçuşlara yeniden başlayacağız. Üst düzey önlemler aldık. İstanbul Havalimanı'nda seyahat edeceklere güvenli ve hijyeni üst seviyede tutan bir havalimanı' vadediyoruz. Havalimanımızda uçuşların yeniden başlayacağı tarihi 'yeniden doğuş' olarak niteledik. Yayınladığımız belgeselimizde ise ilk doğuşumuzu anlattık" dedi.Samsunlu, "Korona krizinden önce 11 ay bu havalimanını çok başarılı bir şekilde işlettik. 400 binden fazla uçak indi kalktı ve 64 milyon yolcu geldi, gitti. 50 milyondan fazla bagaj bizim sistemlerimizden geçti. Bugün havalimanımızı ve operasyonumuzu çok küçültmüş durumdayız. Yarın buraya bin 300 uçak gelsin, biz bin 300 uçağı almaya, onlara hizmet vermeye hazırız. İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin orta, uzun vadede, 20 yıl, 50 yıl belki de 100 yıllık hedeflerine ulaşmasında bir araç olacak. Bugün itibariyle de 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran'da açacağımız 3'üncü pist ile beraber saatlik uçak iniş kalkış kapasitesinin 130'a ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zafer Anıtı" olarak nitelediği, İstanbul Havalimanı'nın yapımında toplam 184 bin kişi çalıştı.Yeniköy, Akpınar ve Tayakadın köyleri arasında tahsis edilen 76.5 milyon metrekarelik alan, dünyada bir havalimanı yapılanması için rezerve edilmiş en büyük alandı.1950'lerden beri İstanbul'un kömürünün dağıtıldığı, verimliliği kalmadığından kullanılmayan maden ocaklarının ardından bırakılan hasarların, delik deşik haldeki dev çukurların ıslah edilmesi gerekiyordu. Bunun için 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı. 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı. 750 milyon metreküp toprak kazıldı. 320 milyon metreküp dolgu yapıldı. 7 milyon metreküp beton döküldü.İnşaat sırasında 1 milyar metreküp toprak hareketi yapıldı. Bu, Atatürk Barajı'nın gövdesi için yapılan toprak hareketinin 13 katı.Havalimanında harcanan betonlarla ABD'deki Empire State binasından 7 tane yapılabiliyor. Harcanan çelikle ise 15 tane Eyfel Kulesi yapılabiliyor.Toplam 9 milyon m2'lik pistapron- taksi alanı yani PAT sahası yaratıldı. Bu da neredeyse Atatürk Havalimanı'nın tüm alanına eşit bir büyüklüğe denk geliyor.Havalimanı tek çatı altındaki dünyanın en büyük terminali özelliğini taşıyor. Bu 65 futbol sahasına eşit.90 milyon olan yolcu kapasitesi 200 milyona çıkarılabilecek.18 Haziran'da açılacak 3. pistle beraber saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesi 130'a ulaşacak.Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanan bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirilmeden ulaştırılıyor.Havalimanı "Sıfır Atık" konseptiyle çevre ve sürdürülebilirlik açısından sektöre yeni soluk getiriyor.İstanbul Havalimanı'nın, 6 Nisan 2019'da tam kapasite operasyonlara başlamadan önce "Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Transferi" yani kısaca ORAT olarak adlandırılan süreçte yönetildi.Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapatılıp "Büyük Göç" olarak adlandırılan dünyanın en büyük havalimanı taşınması 33 saat gibi rekor sürede sorunsuz şekilde tamamlanarak bu anlamda Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarısını da kanıtlamış oldu.