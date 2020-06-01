Uçak seferleri ne zaman başlıyor? Uçuş seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?

THY iç ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte 1 Haziran tarihi itibarıyla tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı biliniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden; Uçak seferleri ne zaman başlıyor? Uçuş sefeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Ancak bugün ilk uçuş heyecanı yaşanacak. İlk uçuş İstanbul'dan Ankara'ya olacak ve tüm önlemler alınmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya yönelik son gelişmeleri aktardı. Buna göre; Uçak seferleri ne zaman başlıyor? Uçuş sefeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?

UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? THY İÇ VE DIŞ HATLAR UÇUŞ SEFERLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması kararının ardından THY'nin sefere başlayacağı günü Twitter hesabından açıkladı.

Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız." ifadelerini kullandı.

İşte THY uçak seferlerine ilişkin detaylar ile alınan önlemlere yönelik son açıklamalar...