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Ünlü düşünür yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 1.6.2020 ABONE OL
Ünlü düşünür Oruç Aruoba yaşamını yitirdi
Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba 72 yaşında hayatını kaybetti. Metis Yayınları ölüm haberini "Sevgili Oruç Aruoba'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dileriz" mesajıyla paylaştı. Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Aruoba, Hume, Nietzsche, Kant, Rainer Maria Rilke, Von Hentig, Paul Celan ve Matsuo Basho gibi düşünür, yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. Wittgenstein'ın eserlerini de Türkçeye ilk defa Aruoba çevirdi.
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Ünlü düşünür Oruç Aruoba yaşamını yitirdi
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