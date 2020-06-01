Yeni normalde ilk gün heyecanı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 76 gün sonra tekrar açılmaya hazırlanan kafeterya, restoran ve lokantalarda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre son hazırlıklar dün yapıldı. Restoran, lokanta ve kafeteryaların kapasitesi sosyal mesafe kuralları nedeniyle neredeyse yarı yarıya indirilirken, masalar arası 1.5 metre olacak şekilde düzenleme yapıldı. Restoranlarda artık cam bardak yerine tek kullanımlık plastik bardaklar kullanılacak. Yeni süreçte müşteriler kafede en fazla 40 dakika kalabilecek. SABAH'a konuşan yurdun dört köşesindeki işletme sahipleri, "Hep birlikte yeni döneme hazırız, müşterilerimizi özledik. İnsanımızın sağlığı bizim için herşeyden önce gelir" dedi.Müşterilerimizi özledik, çalışmayı özledik, ülkemizin değerine değer katmayı özledik. Biz önlem alırken müşterilerimiz de bize yardımcı olacak. Girişte ve her masada kolonya ve çeşitli dezenfektanlar olacak. Temasa dayalı malzemeleri masalardan kaldırdık. Mesela tuz, tuzlukta değil pakette olacak. Su bardağı yok, tek kullanımlık karton bardak var. Hijyene dikkat edeceğiz, maske takacağız ve sosyal mesafeye uyacağız.Ciğer Vadisi olarak hazırlıklarımızı tamamladık."Masa sayısını sosyal mesafe kuralı nedeniyle yarı yarıya azalttık. Personel maske ve hijyene çok dikkat edecek. Yeni döneme hazırız, müşterilerimizi bekliyoruz"Sosyal mesafe ve temassız olacak yeni dönem için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre çalışma ve oturma düzeni oluşturduk. Cam bardak yerine tek kullanımlık plastik bardaklar kullanılacak. 200 kişilik kapasitemizi sosyal mesafe kuralları nedeniyle 100'e indirdi. Masalar arası 1.5 metre olacak şekilde düzenleme yapıldı.Yeni normale alışacağız. Kafemiz bugünde itibaren sürekli dezenfekte edilecek. Bundan sonra da müşterilerimizi önce güler yüzümüz sonra maske ve el dezenfektanları ile karşılayacağız. Yakın zamanda eski halimize dönmeyi umut ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine temizliği öncelik olarak göreceğiz.Sosyal mesafe kurallarına uyarak dükkanımız yeniden dizayn ediyoruz birkaç masa kaybedeceğiz. Ama müşterilerimizin sağlığı için daha az masa açacağız. 1.5 metre mesafe kuralına uyacağız.Arasta Hünkar Kahvesi olarak 2 gündür kahvehanemizde temizlik ve hijyen çalışmalarımızı yaptık. Sosyal mesafe ile diğer kurallara uyarak müşterilerimize hizlet vermenin huzurunu yaşacağız. Öte yandan bugünden itibaren iç hat uçuş ve şehirlerarası otobüs seferleri de başlayacak.Koranavirüsle birlikte vitrin mankeni sektörü de olumsuzetkilenmişti. 1 Haziran ayı itibariyle restoran ve kafeleregetirilen sosyal mesafe şartı nedeniyle vitrinmankeni siparişleri de artmaya başladı. Oturanadam, kadın ve çocuk siparişleri gelmeyebaşladı. Siparişler arttıkça üretimidebu doğrultuda arttıracağız.İstanbul'da müşterilerine kavuşacak olan restoran ve kafelerde hummalı hazırlık yapıldı. Masalar 1.5 metre mesafeler ölçülerek yerleştirildi, tek kullanımlık çatal-bıçaklar hazır edildi. Maskeler ve dezenfektanlar kapı girişlerinde yerlerini aldı, kâğıt mönüler atılıp dijital mönüler yapıldı. Restoranların baştan aşağı dezenfekte edildi.