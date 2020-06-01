Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında yurt dışı uçuşlar açıldı mı?

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dünya geneli etkili olan corona virüs salgını sebebiyle sosyal alanda birçok yeniliğe ve değişikliğe gidilmişti. Salgınla mücadele kapsamında Mart ayından itibaren hem yurt içi hem yurt dışı uçuşları durdurulmuştu. 1 Haziran normalleşme adımlarıyla birlikte yurt içi uçuşları açıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında seyahat yasağının kalktığını duyan vatandaşlar yurt dışı uçuşların açılış tarihini araştırmaya başladı. Konuya yönelik tüm gelişmelerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hava yolculukları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre; Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Haziran ayında yurt dışı uçuşlar açılıyor mu? Normalleşme adımları kapsamında yurt dışı uçuşlar açıldı mı?

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'de sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yurt içi ve yurt dışı uçuşların açılma tarihine dair güncel bilgiler yer aldı. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hava yolculukları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre; yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?