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uçuşlar ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında ?

Ülkemizde coronavirüs salgınında mücadele kapsamında sosyal hayatta normalleşmenin ikinci adımının 27 Mayıs tarihinde başlamasıyla birlikte uçuşları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüste mücadele olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte 11 Mayıs’ta AVM’ler, berberler ve kuaförler açılmıştı. 1 Haziran normalleşme takviminde seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte gözler yurt dışı uçuşlarının açılış tarihine çevrilmiş oldu. Normalleşme adımları ile beraber yeni kararlar alınması sonrası vatandaşlar bu yeni kararların yanıtını merak ederek internet aracılığı ile detayları araştırmaya başladı. Yaz tatili için yurt dışında seyahat etmek isteyen vatandaşlar uçuşların açılacağı tarihi araştırıyor. Buna göre; ? Haziran ayında yurt dışı uçuşları açılıyor mu? Normalleşme adımları kapsamında ?

Giriş Tarihi: 1.6.2020 23:53 ABONE OL
Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında yurt dışı uçuşlar açıldı mı?

uçuşlar ne zaman başlayacak? Dünya geneli etkili olan corona virüs salgını sebebiyle sosyal alanda birçok yeniliğe ve değişikliğe gidilmişti. Salgınla mücadele kapsamında Mart ayından itibaren hem yurt içi hem yurt dışı uçuşları durdurulmuştu. 1 Haziran normalleşme adımlarıyla birlikte yurt içi uçuşları açıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında seyahat yasağının kalktığını duyan vatandaşlar yurt dışı uçuşların açılış tarihini araştırmaya başladı. Konuya yönelik tüm gelişmelerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar için Ulaştırma ve hava yolculukları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre; , hangi tarihte? Haziran ayında yurt dışı uçuşlar açılıyor mu? Normalleşme adımları kapsamında ?

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'de sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yurt içi ve yurt dışı uçuşların açılma tarihine dair güncel bilgiler yer aldı. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hava yolculukları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre; yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Normalleşme adımları kapsamında yurt dışı uçuşlar açıldı mı?
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