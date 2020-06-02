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5 Haziran etkileri nelerdir, nerelerde görülür? 5 Haziran , nasıl izlenir?

5 Haziran 2020 Cuma günü gerçekleşecek. Tutulmalar genel olarak o yılın kadersel konularını gündeme getirir. Hal böyle olunca; astroloji ve gökyüzü ile ilgilenenler konuya yönelik araştırma yapmaya başladılar. Ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isteyenler araştırmalarını sürdürürken ayın kendi yörüngesinde dolanırken bazı zamanlarda Dünya'nın gölgesine girmesi Ay Tutulması olarak adlandırılır. Burası Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda gerçekleşir. Bu tutulmalar, dolunaylardan daha güçlüdür. Bu sebepten ötürü bitiş enerjisini ifade ederken yenisinin başladığının da göstergesidir. Buna göre; 5 Haziran , nasıl izlenir? 5 Haziran nelerdir, nerelerde görülür?

Giriş Tarihi: 2.6.2020 13:13 Son Güncelleme: 2.6.2020 13:34 ABONE OL
5 Haziran ay tutulması etkileri nelerdir, nerelerde görülür? 5 Haziran ay tutulması saat kaçta, nasıl izlenir?

Tutulmalar astrolojide bir dönemin kapanması ve yeni bir dönemin başlangıcını ifade ederler. Gökyüzünün hareketleri her zaman ilgi odağı olmuş ve burçlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dolunaylardan daha güçlü etkiye sahip olan tutulmalarda Ay, kendi yörüngesinde dolanırken bazı zamanlarda Dünya'nın gölgesine girer ve tutulma oluşur. Önümüzdeki 5 Haziran 2020 tarihinde bir tutulma gerçekleşecek. Tutulmanın burçlar üzerindeki etkileri merak edilirken aynı zamanda konuya yönelik diğer ayrıntılar da vatandaşlar ve astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre; 5 Haziran etkileri nelerdir, nerelerde görülür? 5 Haziran , nasıl izlenir?

5 HAZİRAN AY TUTULMASI SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR? 5 HAZİRAN AY TUTULMASI ETKİLERİ!

5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.

İşte 5 Haziran Ay Tutulması'na ilişkin diğer detaylar..

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5 Haziran ay tutulması etkileri nelerdir, nerelerde görülür? 5 Haziran ay tutulması saat kaçta, nasıl izlenir?
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