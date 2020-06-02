65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma günü ve saati kaç? e-Devlet üzerinden...

Türkiye'de 1 Haziran tarihi itibariyla toplam test sayısı 2.070.719, toplam vaka sayısı 164.769, toplam vefat sayısı da 4.563 oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen bilgilere göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri de belli oldu. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek. 18 yaş altı kişiler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Ayrıca 65 yaş üstü seyahat izni hakkında da tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.