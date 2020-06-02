Abdurrahim Albayrak’ı dolandıran zanlı yakayı ele verdi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayıp 40 bin lira dolandıran şüphelilerden biri daha yakalandı. 2014'te kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir hırsız, kanser hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek Albayrak'tan 10 bin lira almıştı. Son olarak kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan dolandırıcılar da Albayrak'ı 40 bin TL dolandırdı. Albayrak'ın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce şüpheliler Abdulvahap B. ve Fatih Y'yi geçtiğimiz gün de Barış Ö.'yü yakaladı. Barış Ö. tutuklandı.