BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Hamilelik izni uzatıldı! Kamuda çalışan hamile personel için idari izin ve hamilelik izni detayları...

Corona virüsü salgını şüphesiz ki en çok da hamile kadınları etkiledi. Bir süredir idari izinde bulunan ya da esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personellerinin 1 Haziran'da normal mesaiye başlayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından hamilelerin durumu da merak edilmeye başlanmış ve araştırmalar sürüyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından hamilelik iznine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte hamilelik iznine dair o açıklamalar ve detayları...

BAKAN KOCA AÇIKLADI - HAMİLELİK İZNİ UZATILDI!

"Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı."

Bakan Koca'nın hamilelik izni açıklamasından sonra konuya yönelik detaylar merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.