Bekir amcaya 20 koyun hediye edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan besici Mehmet Emin Atasoy'a 20 koyun hediye edildi. İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyündeyaşayan Atasoy'un desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Valilikçe çalışma başlatıldı. Bu kapsamda satın alınan 20 koyun Atasoy'a teslim edildi. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bataklığa saplanan sarı kızını yalnız bırakmayan Mehmet Emin amcamızı biz nasıl yalnız bırakalım? Kendisine 20 koyun hediye ettik. Hem hayatı kurtarılan ineğinle hem de yeni koyunlarınla birlikte uzun ömürler diliyorum sana Mehmet Amca..." dedi. ANKARA