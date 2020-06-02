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hastaneleri açıldı mı? Normalleşme adımları kapsamında ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte hastaneleri açıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler açılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kurallara uygun şekilde açılan kurumların ardından gözler diş hastanelerinin açılacağı tarihe çevrildi. Uzun süredir dişçiye gidemeyen vatandaşlar tarafından merak edilen açılış tarihine ilişkin güncel bilgiler araştırılıyor. Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin Eylül ayında göreve başlanması planlanıyor. Peki , tarih belli oldu mu? Normalleşme adımları kapsamında ?

Giriş Tarihi: 2.6.2020 20:07 ABONE OL
Diş hastaneleri açıldı mı? Normalleşme adımları kapsamında diş hastaneleri ne zaman açılacak?

Ülkemizde normalleşme takvimiyle birlikte birçok kurum ve kuruluş açılma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran tarihinde açılan kurumlar tek tek açıklanmıştı. Mart ayından itibaren kapalı olan dişçilerin ne zaman açılacağı ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Uzun süredir dişçiye gitmek isteyen vatandaşlar kanal tedavi, protezi ve dolgu gibi işlemlerini gerçekleştirmek için diş hastanesinin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Buna göre; ? Normalleşme adımları kapsamında , hangi tarihte?

DİŞ HASTANELERİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme takvimi kapsamında açılan kurumlar belli olunca vatandaşlar diş hastanelerinin açılma tarihini araştırmaya başladı. Yayınlanan normalleşme takviminde henüz diş hastanelerinin açılma tarihine ilişkin bilgi yer almadı. Peki diş hastaneleri ne zaman açılacak?

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Diş hastaneleri açıldı mı? Normalleşme adımları kapsamında diş hastaneleri ne zaman açılacak?
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