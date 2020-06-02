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ile Bayram tarihleri 2020 - ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? kaç gün, hangi tarihte?

'nın sona ermesi ile birlikte en merak edilenlerden bir tanesi de tarihleri olmaktadır. Üç gün süren Ramazan Bayramı'nın ardından İslam alemi açısından oldukça önemli olan sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Sözlükte Allah'ya yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? kaç gün, hangi tarihte? İşleri Başkanlığı ile Bayram tarihleri 2020!

Giriş Tarihi: 2.6.2020 16:54 ABONE OL
Diyanet ile Bayram tarihleri 2020 - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan ve kurban kesme ibadetinin yapılacağı tarihleri merak edilmeye başlandı. Tarihleri öğrenmek isteyen vatandaşlar İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine ilişkin detayları araştırıyorlar. Yılın ikinci bayramı bu yıl Temmuz ayının sonunda başlayacak. Bayramın ayın kaçında, hangi güne denk geldiğini merak edenler aynı zamanda bayram tatili ile ilgili de araştırmalarını sürdürüyorlar. Buna göre; , hangi ayda, ayın kaçında? kaç gün, hangi tarihte?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

İşte Kurban Bayramı tatili ile diğer detaylar...

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Diyanet ile Bayram tarihleri 2020 - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte?
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