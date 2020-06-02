Diyanet ile Bayram tarihleri 2020 - Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan ve kurban kesme ibadetinin yapılacağı Kurban Bayramı tarihleri merak edilmeye başlandı. Tarihleri öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine ilişkin detayları araştırıyorlar. Yılın ikinci bayramı bu yıl Temmuz ayının sonunda başlayacak. Bayramın ayın kaçında, hangi güne denk geldiğini merak edenler aynı zamanda bayram tatili ile ilgili de araştırmalarını sürdürüyorlar. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

İşte Kurban Bayramı tatili ile diğer detaylar...