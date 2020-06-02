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'de patileri kesik ölü kedi bulundu

Koronavirüs sürecinde esnafın beslediği sokak hayvanlarından rahatsız olan gözü dönmüş kişi ya da kişiler, bir sokak kedisini öldürüp patilerini kesti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, zanlıları yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 17:41 ABONE OL
Düzce'de patileri kesik ölü kedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Azmimili Mahallesi'nde esnaflık yapan Burhan Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokakta aç kalan hayvanlar için iş yerinin karşısında beslenme alanı oluşturdu.

Bu süreçte çevredekilerce bu alana sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Bölgeye giden Arslan, bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Kedinin patilerinin kesik olduğunu fark eden Arslan, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Arslan, ölü kediyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen yetkililere teslim etti. Kedi, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Esnaf Burhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için oluşturduğu besleme alanında patileri kesik ölü kedi bulduğunu dile getirerek, emniyetin olayla ilgili çalışma başlattığını kaydetti.

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Düzce'de patileri kesik ölü kedi bulundu
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