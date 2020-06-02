Elon Musk’ın roketleri Türk uydularını da taşıyacak

Dünyada ilk kez uzaya insan gönderen şirket olan SpaceX firmasının Falcon 9 roketleri, Türk uydularını da uzaya taşıyacak. SpaceX kurucusu Elon Musk, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etmişti. Kabulde, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının yanı sıra Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil, uzay teknolojisi, yenilenebilir enerji konuları üzerinde durulmuş, roket teknolojileri gibi alanlarda yapılabilecek işbirlikleri ele alınmıştı. Falcon 9, Teknofest model uydu yarışması 1'ncisi 250 gramlık Grizu -263 cep uydusunu aralıkta yörüngeye çıkaracak.