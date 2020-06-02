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Etiler’deki spor salonunda kahkaha krizi! mahkemelik oldu

Ünlü , Etiler’de bulunan lüks spor salonunda spor yaptığı sırada başka bir üye ile tartışma yaşadı. Genç kadın Alson’un kendisine sinkaflı sözler sarf ettiğini ileri sürerken Alson ise genç kadının iftira attığını iddia etti. İki tarafta birbirinden şikâyetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 2.6.2020 18:02 Son Güncelleme: 2.6.2020 18:03 ABONE OL
Etiler’deki spor salonunda kahkaha krizi! İş adamı Mehmet Salih Alson mahkemelik oldu

Ünlü iş adamı Mehmet Salih Alson İstanbul Etiler'de bir spor salonuna gidiyordu. Aynı salonda üye olan Beata Özsüt 3 Aralık günü spor yaptığı anda iddiaya göre spor aletinden düştü. Şiddetli bir ses gelmesi üzerine salon üyeleri sesin geldiği yöne doğru gittiklerinde genç kadının spor aletini düşürdüğünü kendisinin de düştüğünü gördü.

KAHKAHA ATTI

Genç kadının düştüğünü gören iş adamı Alson kendisine hâkim olamayarak kahkaha atınca ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yine iddiaya göre Alson cep telefonunu çıkararak genç kadını video kaydına almaya başladı.

KARŞILIKLI ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Bu sırada Özsüt 'Hepinizden bıktım artık herkes beni konuşuyor. Sen beni mi çekiyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine karakola başvuran Özsüt, Alason'dan şikâyetçi oldu. Beata Özsüt karakolda verdiği ifadesinde, 'Mehmet Salih Alson yanında bulunan kadınla konuşurken benim hakkımda uygunsuz şeyler söyledi. Ben de eşimi arayarak olanları anlattım.' dedi. Yaşananlar üzerine hem Alason hem de Özsüt birbirlerinden şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikili hakkında soruşturma başlatıldı.

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Etiler’deki spor salonunda kahkaha krizi! İş adamı Mehmet Salih Alson mahkemelik oldu
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