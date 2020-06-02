Görenleri büyüleyen rengarenk görüntüler

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle Aslanapa ilçe merkezi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.

Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler. Kısa sürede Kütahya'da sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bu görüntü anı, birçok vatandaş tarafından telefonlarına kaydedilip ölümsüzleştirildi.

KONYA'DA IŞIK HÜZMESİ

Öteyandan, Konya semalarında görülen ve gökkuşağına benzeyen ışık hüzmesi, merak uyandırdı.

O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Çumra ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde gökyüzünde aniden gökkuşağına benzeyen ışık hüzmeyi ortaya çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra ortadan kaybolan ışık hüzmesi merak uyandırdı.

Güneşin ufkun 58 derece üzerinde olduğu durumlarda meydana ateş gökkuşağına da benzetilen ışık hüzmesini cep telefona kamerasına kaydeden İbrahim Büyükeken, '' Gökyüzünde gökkuşağına benzer ışık hüzmesi gördüm. Gökkuşağı oluşabilmesi için uygun bir hava ortamı yoktu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettim. 1 saat kadar gökyüzünde kalan ışık hüzmesi ateş gökkuşağı da olabilir. Ne olduğunu merak ediyorum. Böyle bir durum yakın zamanda Osmaniye'de de meydana gelmişti'' dedi.



ATEŞ GÖKKUŞAĞI



Ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan doğa olayıdır. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayıdır.