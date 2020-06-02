Konya'da eniştesinden şiddet gören yurt dışındaki ablasının durumunu konuşmak için gittiği eniştesinin ailesinin evinde darp edilerek öldürülen Mehmet Ali Demirel'in (23) ailesine baktığı ortaya çıktı. Demirel'in kız kardeşi, "Kanserden kaybettiğimiz babamın ölüm yıldönümünde ağabeyimi kaybettim. Ailemize o bakıyordu. O benim ikinci babamdı onu da elimizden aldılar" dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşi Mehmet Koç'tan sürekli şiddet gören 3 çocuk annesi ablası Gülsen Koç'un durumunu öğrenince, konuşmak için arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin Koç (71) ile çocukları Adil (48) ve İsa Koç (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Koç adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil ve İsa Koç ise tutuklandı.23 yaşındaki gencin ölümü ailesini yasa boğdu. Olayın yaşandığı gece, eniştesinin babasının kendilerini arayıp tehdit ettiğini anlatan Demirel'in kız kardeşi Emine Demirel (17), "Avusturya Viyana'da yaşayan ablama, eşi şiddet uyguluyordu. Yeğenlerim polisi arayınca ablamı sığınma evine götürmüşler. Eniştemin babası ailemizi arayıp aradan çekilin, aradan çekilmezseniz çok kötü olur deyip, küfürler etti. Ağabeyim konuşmak için gitmişti. Babam kansere yakalanınca ağabeyim okulu bırakıp, çalışmak zorunda kaldı. Darp edildiği gün babamın ölüm yıldönümüydü. Ağabeyim evin tek erkeğiydi ve bize babalık yapıyordu. İkinci babamı da elimden aldılar" diye konuştu.