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Kedi otomobile sığınınca köpekler tamponu parçaladı

Akılalmaz olay 'nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı! 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi bir otomobilin altına girince köpekler kediyi çıkarabilmek için otomobilin tamponunu parçaladı. Olayı trajikomik ve ilginç bulduğunu dile getiren tamirhane sahibi, aracın kendilerine emenat bırakıldığını ve müşterinin aracında oluşan hasarı karşılayacaklarını söyledi. Köpeklerin tamponu parçalama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 17:22 Son Güncelleme: 2.6.2020 17:46 ABONE OL
Kedi otomobile sığınınca köpekler tamponu parçaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kedi kovalayan köpekler kedinin otomobilin altına saklanmasıyla birlikte tamponu parçaladı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ARAÇ BİZE EMANET, HASARI KARŞILAYACAĞIZ"

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesinde Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayideki başıboş köpeklerden kaçan bir kedi, bir oto tamirhanesinin önünde bakım için bırakılan otomobilin altına saklandı. Kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan köpekler otomobilin tamponunu hedef aldı. Otomobile saldıran köpekler tarafından otomobilin tamponu parçalandı. Tamirhane sahibi Yunus Ürkek, Hasan Sönmez'e ait 45 AEP 522 plakalı aracın tüm masraflarının karşılanacağını belirterek, "Araç bize emanet ve biz de müşterilerimizi mağdur etmeyiz. Masrafları karşılayacağız, ama yaşanan olay çok ilginç ve trajikomik" dedi.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kedi otomobile sığınınca köpekler tamponu parçaladı
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