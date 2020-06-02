Kısıtlama sonrası gezinti kazayla bitti

Zonguldak Ereğli'de, gece yarısı sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kardeşiyle gezmeye çıkan Özge Özsoy'un (21) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada sürücü ve kız kardeşi yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen diğer sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. Sokak kısıtlamasının kalkmasıyla kardeşi ile gezmeye çıkan Özge Özsoy yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapan ve Özgür A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özsoy'un otomobili, refüje çıkarak, durdu. Kazada, sürücü ile araçta bulunan kız kardeşi Öznur Özsoy yaralandı. Tedaviye alınan Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen diğer sürücü Özgür A. ise otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı.