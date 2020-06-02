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ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kurban ibadetinin yapıldığı için geri sayım başladı. Bu nedenle de kurban bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle önceki bayramlara göre buruk geçen Ramazan Bayramını geride bırakırken özellikle çalışan vatandaşların resmi tatil açısından merak ettiği bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi ile duyuruluyor. Bu tarihlerde kurbanlarını keserek ibadet edecek vatandaşlar heyecanla dini günler takvimine göre Müslüman aleminin ikinci bayramını bekleyişe geçti. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.6.2020 15:25 Son Güncelleme: 2.6.2020 15:27 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

için geri sayım başladı! Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bu sene ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapmak isteyenler yılın ikinci bayramı için tüm hazırlıklar başladı. Öte yandan bayramda tatil planı yapan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ardından bizi karşılayacak olan Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı başlangıç tarihi


2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşların bir yanı ise buruk kaldı. Corona virüsü nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayarak sevdiklerini ziyaret edemeyenler geleceğe ise umutla bakıyor. 2020 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu özel günün tarihini de merak etmeye başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

İşte, Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?
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