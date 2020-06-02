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Mardinli gencin köyden ’e başarı öyküsü

NEZİR GÜNEŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 ABONE OL
Mardinli gencin köyden CERN’e başarı öyküsü
Mardin'de lise öğrencisi Markus Acar, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen proje yarışmasında finale kalarak büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın farklı ülkelerinden 500 proje arasında Çin'den iki ve Şili'den üç öğrenci arkadaşı ile birlikte hazırladığı e-dedektör projesi ile ilk 20'ye kalan Acar, Türkiye adına kazanan ilk takım olarak CERN'e gitmek istiyor. Artuklu ilçesinin Eskikale köyünde yaşayan Acar, dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğu için bu yıl mezunu olacağı şehirdeki Fen lisesine yürüyerek gitti. Acar, aynı zamanda babasına çiftçilikte de yardım etti. Bilgisayarı olmadığı için iki yıl önce arkadaşından aldığı ödünç bilgisayar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Bilim Kampı Proje Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu. O yarışmada kendisine hediye edilen bilgisayarla da çalışmalarına devam etti. Ailesi "Onunla gurur duyuyoruz" derken Markus Acar "Evrenin sırlarını aydınlatmaya yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

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Mardinli gencin köyden CERN’e başarı öyküsü
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