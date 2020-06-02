Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler kaça kadar açık? İşte Market çalışma saatleri...

, kaçta kapanıyor? , , , gibi marketler kaça kadar açık? İşte Market çalışma saatleri...

Özellikle de hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber milyonlarca vatandaş Cumartesi Pazar günü henüz uygulanacağı belli olmasa da sokağa çıkma yasağı öncesi temel ihtiyaçlarını temin edebilmek için şimdiden ", kaçta kapanıyor?" sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatleri üzerinde de değişiklikler yaşanmıştı. Normalleşme adımlarının atılması ile beraber , , , , gibi marketleri mesai saatlerinde yeni bir karar alındı mı merak ediliyor. Konuya dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebileceğiniz haberimizde "Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna dair detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour marketler kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık? İşte tüm marketlerin çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 2.6.2020 08:46 ABONE OL
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler kaça kadar açık? İşte Market çalışma saatleri...

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme planı uygulamaları başlarken marketlerin çalışma saatlerinde yeni bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar "Bugün , kaçta kapanıyor?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. , , , , gibi birçok market 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verirken bu saatlerde herhangi bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. Buna göre; A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün marketler kaça kadar açık? İşte konuya ilişkin detaylar…

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bir süredir hafta sonları uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar haftanın ilk gününden itibaren bu konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Henüz 6-7 Haziran tarihlerinde kısıtlama olup olmayacağına dair bir bilgi bulunmazken haberimizin bir sonraki sayfasına market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gibi birçok sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler kaça kadar açık? İşte Market çalışma saatleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA