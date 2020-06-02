Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile bu sorunun yanıtı belli oldu. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak açıklayan MGM, yurt geneline ilişkin sağanak yağış uyarısında bulundu. İç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını da kaydeden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlar nedeni ile oluşabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 2 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin il il hava durumu ve sıcaklık tahminleri ise şu şekilde;