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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Haziran ayının başı itibarı ile sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırılıyor. Bugüne ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyuran MGM, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların da 2 ila 4 derece azalacağını kaydeden Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 09:17 Son Güncelleme: 2.6.2020 09:21 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile bu sorunun yanıtı belli oldu. Gün içerisinde beklediği ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak açıklayan MGM, yurt geneline ilişkin sağanak yağış uyarısında bulundu. İç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını da kaydeden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlar nedeni ile oluşabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin il il hava durumu ve sıcaklık tahminleri ise şu şekilde;

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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