Müge Anlı'daki zihinsel engelli Rabia Yakız hakkında son dakika haberi: Zihinsel engelli Rabia Yakız'ı fuhuş çetesi mi kaçırdı?

2 Haziran bugünkü Müge Anlı'nın programında acil kayıp listesinde yer alan 24 yaşındaki Rabia Yakız aranıyor. Yüzde 24 zihinsel engelli genç kız evden markete ekmek ve şampuan almak için çıktığını söylemiş ve bir daha geri dönmemiş. Geri dönmeyince ailesi her yerde onu aramış ve bulamamıştır. Uzun bir süredir bulunamayan genç kızı aramak için Müge Anlı'nın programına çıkan aile kızlarının bulunmasını isterken öte yandan Rabia Yakız'ın babası son dakika açıklamalarında bulundu. Kızının fuhuş çetesine düşmesinden korkan baba, kızının daha önce de evden gittiğini ve o gittiği kişilerle de şu an mahkemelik olduğunu açıkladı. İşte Müge Anlı'daki Rabia Yakız olayından son dakika detaylar...

MÜGE ANLI PROGRAMINDA ARANAN RABİA YAKIZ'I FUHUŞ ÇETESİ Mİ KAÇIRDI?

18 Mayıs 2020 saat 14 civarı evden markete diye giden ve bir daha geri dönmeyen yüzde 24 engelli Rabia Yakız'ı ailesi Müge Anlı'nın programında arıyor. Şüphelenilen birilerinin olmadığını söyleyen baba kızının fuhuş çetesinin eline düşmesinden korktuğunu belirtirken daha önce de evden kaçtığını açıkladı. Acil kayıp listesinde yer alan Rabia Yakız nerede?

İşte Müge Anlı'daki Rabia Yakız olayı hakkındaki son dakika detayları...