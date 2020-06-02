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'daki hakkında haberi: Zihinsel engelli 'ı fuhuş çetesi mi kaçırdı?

ile Tatlı Sert programı 1 Haziran itibarıyla dün başladı. ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programları arasında yer alması ile birlikte faili meçhul cinayetler, kayıplar ve diğer konular da işlenmeye başlandı. Bugünkü programda 24 yaşındaki yüzde 24 ailesi tarafından aranıyor. 18 Mayıs saat 14 civarı evden markete diye çıkan ve geri gelmeyince ailesi tarafından her yerde aranan genç kızın daha önceleri de evden gittiğini söyleyen babası açıklamalarında bulundu. Özellikle kızının fuhuş çetesi tarafından kaçırılmasından korkan aile, kızının geri gelmesini isterken daha önceleri de evden gittiğinde 'de bir evde kaldığını ve şu an o kişilerle de mahkemelik olduğunu sözlerine ekledi. İşte Müge Anlı'daki olayı hakkında son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 2.6.2020 10:50 Son Güncelleme: 2.6.2020 10:54 ABONE OL
Müge Anlı'daki zihinsel engelli Rabia Yakız hakkında son dakika haberi: Zihinsel engelli Rabia Yakız'ı fuhuş çetesi mi kaçırdı?

2 Haziran bugünkü 'nın programında acil kayıp listesinde yer alan 24 yaşındaki aranıyor. Yüzde 24 genç kız evden markete ekmek ve şampuan almak için çıktığını söylemiş ve bir daha geri dönmemiş. Geri dönmeyince ailesi her yerde onu aramış ve bulamamıştır. Uzun bir süredir bulunamayan genç kızı aramak için Müge Anlı'nın programına çıkan aile kızlarının bulunmasını isterken öte yandan 'ın babası açıklamalarında bulundu. Kızının fuhuş çetesine düşmesinden korkan baba, kızının daha önce de evden gittiğini ve o gittiği kişilerle de şu an mahkemelik olduğunu açıkladı. İşte Müge Anlı'daki Rabia Yakız olayından son dakika detaylar...

MÜGE ANLI PROGRAMINDA ARANAN RABİA YAKIZ'I FUHUŞ ÇETESİ Mİ KAÇIRDI?

18 Mayıs 2020 saat 14 civarı evden markete diye giden ve bir daha geri dönmeyen yüzde 24 engelli Rabia Yakız'ı ailesi Müge Anlı'nın programında arıyor. Şüphelenilen birilerinin olmadığını söyleyen baba kızının fuhuş çetesinin eline düşmesinden korktuğunu belirtirken daha önce de evden kaçtığını açıkladı. Acil kayıp listesinde yer alan Rabia Yakız nerede?

İşte Müge Anlı'daki Rabia Yakız olayı hakkındaki son dakika detayları...

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Müge Anlı'daki zihinsel engelli Rabia Yakız hakkında son dakika haberi: Zihinsel engelli Rabia Yakız'ı fuhuş çetesi mi kaçırdı?
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